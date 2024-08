Atleta de MS conquista título histórico de Beach Tennis em Rio Brilhante

Foram definidos, neste domingo (18), os campeões do BT 100, o primeiro torneio internacional de Beach Tennis realizado em Mato Grosso do Sul. O evento, realizado em Rio Brilhante, faz parte do circuito mundial da Federação Internacional de Tênis e distribuiu uma premiação total de US$ 10 mil (cerca de R$ 54 mil).

Na chave feminina, o destaque foi a atleta de Campo Grande, Camila Gouvêa, que ao lado da venezuelana Andrea Colavita, conquistou o título ao vencer a dupla Laura Rigotti e Mariana Peracini com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5). Esta vitória marca o maior título da carreira de Camila, que com apenas 21 anos, acumula agora oito conquistas, todas anteriores em eventos de menor porte, como BT 50 e BT 10.

Continue Lendo...

Camila comentou sobre a pressão de jogar em casa e a importância da resiliência na partida. "É um pouquinho de pressão a mais jogar em casa, mas é bom demais ser campeã. No primeiro set, estávamos 5 a 1 abaixo, e no segundo, liderávamos por 5 a 2, mas cedemos o empate até o triunfo no tie-break. A palavra resiliência foi fundamental. Estamos melhorando", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Andrea Colavita também expressou sua alegria. "É a primeira vez que ganho um título no Brasil. Estou muito contente por isso e espero que seja o primeiro de muitos".

No masculino, o título foi para os favoritos Matheus Buemo e Davi Ballerini, que venceram Lucas Lima e Pedro Mattos com duplo 6/4. Cada dupla campeã recebeu mais de 100 pontos no ranking mundial e um prêmio de US$ 2 mil.

O BT 100 contou com a chancela da Federação Sul-Matogrossense de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Internacional de Tênis, e foi realizado pela agência NIU.