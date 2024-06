Bairro Moreninha IV receberá asfalto e drenagem em diversas ruas

O contrato para a execução de obras de asfalto e drenagem no bairro Moreninha IV foi publicado, e várias ruas serão atendidas, proporcionando um fim à poeira e ao barro nos dias de chuva.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) lideram este projeto, que contará com um investimento de R$ 1,38 milhão. As ruas contempladas nesta etapa incluem Clotilde Chaia, Maria Cândida de Rezende, Oriomar Fernandes (entre as ruas Ivo Osman Miranda e Copaíba), Copaíba (entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes) e Ivo Osman Miranda (entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes).

Com a publicação do contrato, o próximo passo é a assinatura da ordem de serviço para o início das obras. A empresa responsável terá um prazo determinado para concluir os trabalhos nas vias.

NOVO ACESSO - Além das melhorias internas no bairro, a região das Moreninhas está passando por um importante projeto de infraestrutura, a construção de um novo acesso ao bairro. Este projeto, que envolve um investimento de R$ 42,9 milhões, é crucial para uma das áreas mais populosas de Campo Grande.

Segundo a Agesul, 70,65% das atividades já foram concluídas, com 98% da drenagem finalizada e a pavimentação asfáltica em progresso. A obra inclui a pavimentação da Avenida Alto da Serra e a implantação de uma ciclovia, além do asfaltamento de trechos de diversas ruas do bairro.

A segunda etapa do projeto ligará o final da Avenida Alto da Serra à Rua Salomão Abdala, conectando as avenidas Guaicurus, Rita Vieira de Andrade e Eduardo Elias Zahran. Com um investimento de aproximadamente R$ 32 milhões, esta etapa incluirá pavimentação, drenagem, construção de uma ponte e a instalação de uma ciclovia.

“Essa obra vai ligar regiões e melhorar o trânsito na região. Nesta obra são mais de 92 mil metros quadrados de asfalto novo, 31 mil metros quadrados de recapeamento e nove mil metros de drenagem”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo.

*Com informações da Seilog