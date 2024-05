Bela Vista recebe etapa do Festival de Praia 2024 neste final de semana

A cidade de Bela Vista será palco de mais uma etapa do Festival de Praia 2024 neste final de semana, dias 1º e 2 de junho. O evento, que tem como objetivo promover a prática de esportes de areia e lazer para a comunidade local, será realizado na Prainha de Bela Vista, com entrada gratuita.

A programação do festival inclui oficinas de beach tennis, vôlei e futevôlei, além de atividades recreativas para crianças, como brinquedos infláveis, pintura facial, desenhos e jogos de mesa. As inscrições para as oficinas podem ser feitas no local do evento.

O Festival de Praia é uma realização da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), em parceria com a Prefeitura Municipal de Bela Vista, Federação de Beach Tennis, Federação de Vôlei e Federação de Futevôlei.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o festival é uma oportunidade de valorizar os esportes de areia e promover a saúde e o bem-estar da população. "O Festival de Praia é uma celebração dos esportes de areia, e também uma oportunidade para promover a saúde e o bem-estar através da atividade física. Esse contato com a natureza, esportes ao ar livre são muito importantes para a melhoria da qualidade de vida", destaca Nuñez.

A programação do festival no sábado (1º) acontece das 8h às 17h. Já no domingo (2), será das 8h às 12h. A próxima etapa do Festival de Praia está prevista para acontecer em Sonora.