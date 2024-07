Boi gordo valoriza nas principais praças brasileiras

"É cada vez mais comum que o confinador saiba a conta na ponta do lápis", essa foi a frase que o analista de mercado da Scot Consultoria, Alcides Torres, afirmou no quadro CBN e Acrissul no Agro deste sábado (13). Alcides também avaliou o atual cenário do mercado pecuário brasileiro

De acordo com analista, o segundo semestre de 2024 deve ser marcado por alta na @ do boi gordo e pela preferência dos frigoríficos pelo gado confinado, o que resulta no aumento de prêmios pagos ao produtor rural. "O melhor momento para repor o rebanho ficou para trás, houve situações que o gado de reposição estava em liquidação [...] é indicado que o pecuarista fique atento a bolsa de mercadorias pois ela reflete no mercado físico, então podemos ter um cenário positivo".

Continue Lendo...

Alcides também comentou sobre os dados divulgados nesta sexta-feira (12) pela Administração Geral de Alfândegas da China (GACC). Segundo a GAAC, as importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 515 mil toneladas no mês passado, com redução de 7,5%. Apesar da redução nas importações do país asiático, isso não interferiu nos resultados brasileiros, que tem a China como um dos principais destinos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil registrou recorde de exportações, totalizando US$ 167 bilhões até junho. Os principais compradores do produtos brasileiros, além da China, são os Estados Unidos, Chile, Hong Kong e Emirados Árabes Unidos. A carne bovina fresca, refrigerada ou congelada representou 32,5% do total embarcado. Para Alcides, são dois fator que explicam o aumento das exportações do Brasil: 1) o país ter a menor cotação da @ em panoramas globais e 2) o aumento da diversidade de mercado, como a nova relação firmada com o México, por exemplo.

Confira a entrevista completa.