Calor e poucas chuvas vão permanecer nos próximos meses em MS

Com possibilidade de chuvas abaixo da média histórica em Mato Grosso do Sul, o período entre setembro e novembro deste ano deve registrar tempo seco na maior parte dos municípios monitorados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), assim como ocorrido nos primeiros 15 dias de agosto.

Segundo o balanço das chuvas realizado pelo órgão na primeira quinzena de agosto, 40 cidades sul-mato-grossenses apresentaram chuvas abaixo da média histórica, enquanto outras 5 registraram precipitação acima da média.

Os dados, quando combinados com um conjunto de modelos, apontam que os índices de chuva para o trimestre Setembro-Outubro-Novembro (SON) devem ficar de dentro a abaixo da média climatológica na maior parte do Estado, com exceção da região extremo sul, onde os acumulados tendem a ficar dentro do esperado.

Além disso, a previsão climática da temperatura do ar indica que os valores tendem a ficar acima da média histórica, registrando um trimestre mais quente que o normal. Ainda, as condições meteorológicas favorecem a ocorrência de incêndios florestais para os próximos meses.

“Em relação aos dados de previsão de probabilidade de fogo para o período de ASO (agosto, setembro e outubro), as regiões pantaneira e sudoeste encontram-se em nível de alerta. Essas condições meteorológicas previstas, para o trimestre ASO, são favoráveis para ocorrência dos incêndios florestais”, informa o Cemtec sobre os meses de agosto, setembro e outubro.

Ainda, a previsão do El Niño Oscilação Sul (ENOS) indica que existe 66% de probabilidade para a ocorrência do fenômeno La Niña entre setembro e novembro. O fenômeno, que gera mudanças nos padrões de circulação atmosférica, pode impactar no regime de chuvas.

“A atuação da La Niña durante o trimestre pode favorecer a incursão mais frequente de massas de ar frio. Vale destacar que não é apenas esta forçante climática que determina as condições gerais do clima”, reforça o órgão.

Média histórica para o trimestre

De acordo com a média histórica de precipitação esperada para o trimestre em 30 anos, de 1981 a 2010, a chuva esperada para o período varia entre 300 e 400 mm na maioria das regiões. No noroeste do Estado, os acumulados variam entre 200 e 300 mm, já no sul e sudeste a variação ocorre entre 400 e 600 mm.

A respeito da temperatura do ar, a Normal Climatológica da temperatura média esperada para o trimestre SON em 30 anos, de 1981 a 2010, indica que em grande parte do estado os valores deveriam variar entre 22°C e 26°C. Na região noroeste, a variação deveria ser entre 26°C e 28°C, já no extremo sul a temperatura média ficaria entre 20°C e 22°C.

Previsão para esta terça-feira (27)

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 15°C e a máxima de 29°C. Em Dourados, o dia inicia com 8°C e chega aos 24°C à tarde. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã tem mínima de 10°C e máxima de 22°C. Em Iguatemi, no Cone-Sul, os valores variam entre 8°C e 23°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba amanhece com 11°C e atinge 29°C ao longo do dia, enquanto a temperatura em Três Lagoas fica entre 10°C e 27°C. Em Coxim, no norte, a mínima é de 17°C e a máxima de 34°C; Camapuã, na mesma região, apresenta variação entre 15°C e 32°C.

Corumbá, no Pantanal, tem mínima de 17°C e máxima de 31°C, já os termômetros em Aquidauana marcam 15°C inicialmente e chegam aos 30°C à tarde. Na região sudoeste, no município de Porto Murtinho, a mínima é de 14°C e a máxima de 29°C.