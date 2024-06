Calor e seca predominam em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira

Mato Grosso do Sul enfrenta um dia de calor e tempo seco nesta terça-feira (11), com poucas nuvens no céu e baixos índices de umidade relativa do ar. A combinação de fatores, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), eleva o risco de incêndios florestais, exigindo atenção da população.

Uma alta pressão atmosférica atua sobre o Estado, impedindo a formação de nuvens e intensificando o calor. As temperaturas mínimas variam entre 15°C e 20°C, enquanto as máximas podem chegar a 35°C, com destaque para as regiões norte, Pantanal e sudoeste.

Campo Grande tem mínima prevista de 19°C e máxima de 31°C. Dourados marca 18°C inicialmente e chega aos 32°C ao longo do dia. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 18°C e atingem máximas de 29°C e 32°C, respectivamente.

No Bolsão, Paranaíba apresenta variação entre 15°C e 32°C, já Três Lagoas tem mínima de 17°C e máxima de 32°C. Em Coxim, na região Norte, os termômetros registram 15°C no início desta terça-feira e chegam aos 34°C nos horários mais quentes do dia.

Na região pantaneira, Aquidauana e Corumbá marcam máximas semelhantes de 34°C, com mínimas de 17°C e 22°C, respectivamente. Porto Murtinho, no Sudoeste do Estado, apresenta 20°C pela manhã e 35°C à tarde.