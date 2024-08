Campo Grande ganha mais cor e vida aos 125 anos

A partir desta segunda-feira (26), quem passar pela Orla Morena, região norte da capital, vai encontra o local com mais cor e mais vida. A obra do artista plástico, Rafael Mareco, vai homenagear Campo Grande com a técnica do grafite em um painel publicitário. A obra é um presente da Casa das Cores para a capital, que completa 125 anos nesta segunda-feira (26).

"A gente queria sair do convencional e chamar um artista para fazer a intervenção ao vivo e homenagear a cidade. Queremos, por meio dessa intervenção cultural, mostrar o orgulho que temos de ser campo-grandeses, com os símbolos da nossa cidade", disse a diretora de atendimento da Bebop, Beatriz Oliveira. Continue Lendo...

No outdoor, localizado entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua dos Pinheiros, já é possível perceber a identidade de Campo Grande, por meio dos peixes, capivaras, araras e desenhos de terere, Bioparque Pantanal e outros pontos turísticos do município. E esse era o objetivo do artista convidado, Rafael Mareco.

Rafael Mareco em painel publicitário após iniciar o trabalho. Foto: Gerson Wassouf/CBN-CG

"Esse convite foi uma surpresa, eu nunca fiz uma arte nessas proporções em meus 12 anos de trabalho. Está sendo um desafio. Eu resolvi trazer mais a arquitetura da capital, junto com outros símbolos e as cores que escolhi são uma marca minha, para também deixar o meu estilo. Espero que todos da cidade gostem, é uma honra", afirmou Mareco.

E para que não passa pelo local, mas tem interesse pela obra, pode ficar despreocupado. A arte vai ficar por 15 dias na Orla Morena, antes de rodar em outros pontos publicitários da capital. É o que explica a produtora da Bebop, Melissa Mussi.

"A gente quer que essa arte passeie por Campo Grande. A Casa das Cores por ser uma empresa daqui, regional, ela valoriza muito o lado a cidade e os talentos locais. E nada melhor do que juntar talento, arte e pontos marcantes da capital em um único presente. E é incrível ver essa arte sendo desenvolvida ao vivo", concluiu.