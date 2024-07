Campo Grande tem 4,2 mil oportunidades de trabalho formal

A Capital de Mato Grosso do Sul tem, nesta segunda-feira (15), 4.200 vagas de trabalho formal disponibilizadas em diversas áreas de ocupação. São 2.038 oportunidades para os candidatos que têm cadastro na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e 2.162 disponibilizadas na Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Entre as vagas disponibilizadas pela Funtrab constam: auxiliar de linha de produção (130); carreteiro - motorista de caminhão carreta- (100); vendedor de serviços (36); fonoaudiólogo geral (1) e cuidador de pessoas idosas e dependentes (2). Para conhecer todas as vagas clique aqui.

Continue Lendo...

Os interessados devem comparecer à Funtrab - rua 13 de maio, 2773 – Centro. A Fundação funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, no local é possível concorrer às vagas e requerer o seguro desemprego. O candidato deve levar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Funsat – Entre as 2.162 vagas disponibilizadas pela Funsat estão: atendente de telemarketing (100); auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia (2); consultor de vendas (50); desenhista industrial de produto - designer de produto – (1) e promotor de vendas (24). Para saber quais são todas as vagas disponíveis basta clicar aqui.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem comparecer à Funsat - rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória -, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, o celular deve estar com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG