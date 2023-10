Candidatos do Enem terão transporte gratuito no dia da prova

Candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem até dia 31, terça-feira, para preencher o cadastro no site do Consórcio Guaicurus e garantir a gratuidade do transporte público coletivo municipal.

Prazo, que terminaria hoje (27), foi estendido já que o Decreto 15.718 foi publicado nesta semana. Pelas regras, o estudante precisa realizar um cadastro no site do Consórcio Guaicurus em até cinco dias úteis antes da data da prova.

Ainda segundo o documento, após o cadastro o benefício ficará disponível dentro da carteirinha do estudante ou cartão cidadão no validador dos ônibus, terminais ou estações Peg Fácil.

“Quem precisa do transporte gratuito no dia da prova não pode perder mais tempo e deixar para última hora. Foi importante a prefeitura ter apresentado essas regras e aumentado o tempo para inscrição”, afirmou o vereador Ronilço Guerreiro (Podemos), autor do decreto.

Os inscritos no Enem ou vestibulares de instituições públicas deverão preencher o formulário, encaminhar de forma digital a cópia do comprovante de inscrição no exame, assim como a cópia frente e verso do cartão de transporte vinculado ao CPF do inscrito, além de outras regras que estão disponíveis do Diário Oficial.

Quem tiver algum problema no cadastro pode entrar em contato direto com a central de atendimento do Consórcio Guaicurus pelo link do whats no site da empresa ou pelo telefone (67) 3316-6600.

*Com informações da Assessoria de Ronilço Guerreiro