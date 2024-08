CBN e Correio do Estado realizam rodada de entrevistas com os candidatos

A partir do dia 17 de setembro, o Grupo RCN, por meio da Rádio CBN Campo Grande, e o Grupo Correio do Estado promovem uma rodada de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura da Capital Sul-mato-grossense.

A participação de cada um foi definida durante uma reunião realizada na tarde desta quinta-feira (29), na sede da emissora, e contou com a presença de representantes de sete dos oito partidos que se lançaram na disputa eleitoral e convidados para a rodada. Apenas o representante do PCO, que tem Jorge Batista como candidato, não compareceu.

Continue Lendo...

Em comum acordo e com sorteio de datas, as entrevistas terão 45 minutos de duração. Serão realizadas a partir das 8h30, durante o Jornal CBN Campo Grande e com retransmissão nas redes sociais, conforme segue abaixo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

17/9, terça - Luso Queiroz (PSOL)

19/9, quinta - Ubirajara Martins (DC)

20/9, sexta - Beto Figueiró (Novo)

24/9, terça - Beto Pereira (PSDB)

26/9, quinta - Camila Jara (PT)

1º/10, terça - Rose Modesto (União)

3/10, quinta - Adriane Lopes (PP)

Em caso de segundo turno, ficou acertada a data de 23 de outubro, quarta-feira, para a realização de um debate com os eleitos em primeiro turno.

Em abril deste ano, bem antes das convenções partidárias, a parceria entre os grupos de comunicação, RCN e Correio do Estado, promoveu a primeira rodada das Eleições 2024 com seis pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de Campo Grande.

Quatro deles seguiram na disputa, sendo: Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT) e Rose Modesto (União). Outros dois políticos, André Pucccinelli (MDB) e Rafael Tavares (PL), desistiram das candidaturas.