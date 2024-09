CCZ intensifica vacinação para alcançar meta de área livre de raiva

Campo Grande está em campanha de vacinação contra raiva animal até o mês de novembro. A estratégia de cobertura vacinal de pelo menos 80% da população de cães e gatos, intensificada ao longo de quatro meses, segue a meta nacional do Ministério da Saúde de declarar o país como área livre de raiva canina.

No entanto, apesar da busca ativa em residenciais e com vacinação disponível no Centro de Controle de Zoonoses, até o dia 1º de setembro foram vacinados 18.617 cães e 6.517 gatos. Os números correspondem respectivamente, a pouco mais de 10% e 7% da meta. Segundo a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande (CCZ), Claudia Macedo, residências fechadas, em 50% das visitas e recusa de 15 a 20% de imunização dos tutores de animais quanto a vacinação são alguns obstáculos enfrentados na rotina dos agentes do CCZ.

Continue Lendo...

De acordo com o último levantamento do CCZ, em 2021, estima-se 170 mil cães e 63 mil gatos em Campo Grande. O último caso de raiva em cão foi registrado na Capital em 2011. Contudo, este ano, foram confirmados quatro casos positivos da doença em morcegos na área urbana.

Acompanhe: