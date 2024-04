Céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas em MS nesta terça-feira

Mato Grosso do Sul amanhece com tempo instável e chance de chuvas em todo o estado. A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta terça-feira (16) é de céu nublado com possibilidade de precipitações variando de fracas a moderadas.

Em algumas áreas, as chuvas podem ser mais fortes, com risco de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo. As instabilidades devem se concentrar nas regiões Centro, Sul, Sudeste e Oeste do estado, onde os acumulados de chuva podem ultrapassar 50 milímetros em 24 horas.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C e a máxima de 28°C. Em Dourados, os termômetros marcam 22°C inicialmente e atingem os 28°C. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, tem mínima de 21°C e máxima de 25°C. Na região Leste, Anaurilândia registra variação entre 23°C e 30°C.

Paranaíba, no Bolsão, amanhece com 23°C e chega aos 31°C à tarde; Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 24°C e máxima de 32°C. Na região Norte, Camapuã e Corumbá apresentam máximas de 31°C, com mínimas respectivas de 23°C e 24°C.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana registram temperaturas semelhantes, com valores que variam entre 24°C e 29°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, marca 21°C pela manhã e atinge 25°C nos horários mais quentes do dia.