Chegada de frente fria traz mais fumaça para MS

A intensidade da fumaça vai aumentar ainda mais a partir desta sexta-feira (13) em Mato Grosso do Sul, com a chegada de uma frente fria. A condição climática traz para o estado a poluição do ar dos incêndios registrados no Paraguai e na Bolívia. O cenário se agrava ainda mais porque já havia em MS a fumaça vinda dos incêndios no Pantanal e na Amazônia.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), haverá um aumento na cobertura de nuvens e há possibilidade de chuva nas áreas do extremo sul e sul do estado. As máximas esperadas ficam entre 24°C e 25°C nas regiões onde há previsão de chuva e maior nebulosidade.

Céu da capital registrado nesta semana. Foto: Lígia Sabka/CBN-CG

Em Campo Grande, as temperaturas ficarão entre 17°C e poderão chegar a 31°C, com sol entre nuvens e aumento da nebulosidade. A fumaça já pode ser vista no céu da cidade e encobre toda a capital. Alertas consecutivos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram divulgados para a população sobre a umidade relativa do ar, que continua baixa, variando entre 20% e 12%. A recomendação é para ingestão de muito líquido e redução das atividades físicas.

Ainda segundo os dados do Cemtec para os próximos dias, Dourados terá temperaturas de 20°C e pode atingir até 39°C. Já em Ponta Porã, as mínimas serão de 22°C, enquanto as máximas alcançarão 34°C.

No sudoeste e Pantanal, cidades como Porto Murtinho e Corumbá terão mínimas variando entre 23°C e 27°C e máximas entre 38°C e 40°C, respectivamente. Ao norte e na região do Bolsão, as temperaturas mínimas serão de 23°C e as máximas alcançarão 39°C.

Nas demais áreas, apesar de as temperaturas permanecerem elevadas, há uma leve redução em comparação aos últimos dias, exceto nas regiões norte e Bolsão, onde os termômetros devem marcar entre 38°C e 39°C, com baixa umidade relativa do ar.