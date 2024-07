Choque prende integrantes de quadrilha criminosa na capital

A partir de denuncia anônima, o Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul conseguiu desarticular uma quadrilha criminosa que atuava em Campo Grande, há pelo menos 3 anos, no furto e receptação de veículos. Investigação teve início há dois dias no bairro Aero Rancho, região Sul da capital, e prisões em flagrante foram realizadas também em outros locais da cidade.

Ao todo, cinco motos foram recuperadas e cinco pessoas foram presas em flagrante. Dois jovens, de 20 e 22 anos, eram integrantes do grupo criminoso e já haviam passagens pela polícia por roubo, furo e tráfico de drogas. Eles vão responder por receptação, adulteração e associação criminosa. Outras duas pessoas, que receberam e compraram as motocicletas furtadas também foram presas e respondem por receptação. Mais uma pessoa foi presa por mostrar envolvimento nos crimes e ligação direta com os criminosos.

Continue Lendo...

"Esses criminosos furtavam os veículos, faziam a remarcação do chassi e do motor e conseguiam vender expondo o produto na internet. Também verificamos que eles não agiam só com motocicletas, mas também com carros de alto valor, como caminhonetes. O batalhão já está atento para este tipo de prática criminosa, que continua em Campo Grande porque sempre há quem faz a receptação ou compra ilegal desses veículos, muitas vezes sem saber e por falta de verificação", afirmou o comandante do Batalhão de Choque, tenente-coronel Rocha.

Ainda segundo o comandante, após o depoimento inicial dos presos foi constatado que há um chefe desse grupo, que era o responsável pela remarcação dos veículos e organização dos furtos. "As investigações do batalhão continuam para que a gente possa chegar ao cabeça dessa quadrilha criminosa".