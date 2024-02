Com atendimento personalizado, Uniprime Pioneira completa três meses em Campo Grande

Recém inaugurada em Campo Grande, a primeira agência Uniprime Pioneira CG compõem a rede de cooperativa de crédito financeiro - que conta com mais de 12 mil cooperados e 18 agências no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, o grupo está presente também em Dourados e Mundo Novo.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o diretor comercial Uniprime Pioneira, Lúcio Scheuer antecipou que a cooperativa quer quase dobrar o número de cooperados em três anos.

“Estamos inaugurando uma média de 2 agências por ano, estamos em franca expansão. Agora estamos mais voltados para o Paraná. Vamos inaugurar uma agência em Cascavel e Maringá que são dois grandes centros do estado que ainda não tínhamos agência [...] Nós temos uma meta de que em 1° de julho de 2027 que nós teremos mais de 21 mil cooperados e a Uniprime entrará em um outro patamar de cooperados prime".

Responsável pela unidade na Capital de Mato Grosso do Sul, o gerente da agência Uniprime Pioneira CG, Rodrigo Giacomelli destacou o atendimento da cooperativa focado em clientes da área da saúde e do diferencial das taxas de financiamentos.

“ A gente está resgatando o nosso core que é o atendimento dos profissionais da área da saúde [...] primeiro, a nossa experiência de lidar com esses profissionais e ainda estamos resgatando o verdadeiro cooperativismo. Em relação às linhas de crédito, nós temos todas, justamente para fomentar a atividade econômica dos profissionais liberais, os empresários ligados a área da saúde, mas também atendemos todos os segmentos da economia”, explicou Giacomelli.

