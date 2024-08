Com estoque em nível de emergência, Hemosul convoca doadores de sangue no estado

O Hemosul Coordenador passa por momentos de tensão, por causa dos baixos níveis de estoques de sangue disponíveis, nas últimas semanas no estado. Um dos tipos sanguíneos mais utilizados, o ‘O’ positivo, chegou ao menor índice de reserva, 9%.

O frio registrado em Mato Grosso do Sul, nos últimos dias, e as férias do meio do ano foram alguns dos motivos apontados pela gerente de Relações Públicas da Rede Hemosul de Mato Grosso do Sul, Mayra Franceschi, para a redução na presença de doadores nos meses de julho e agosto.

Continue Lendo...

“Os tipos 'O' positivo e negativo são os mais críticos, principalmente, porque são os mais utilizados. Mas é importante destacar que precisamos de todos os tipos de sangue”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, a média de doadores que compareceram ao Hemosul era de 65 pessoas por dia, o ideal é de 150 a 180 pessoas diariamente. O Hemosul Coordenador fica localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, 1304, Centro de Campo Grande.

Acompanhe a entrevista completa: