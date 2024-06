Com pauta ambiental, deputado busca reconhecimento do Bioma do Chaco em Porto Murtinho

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) falou sobre a busca pelo reconhecimento nacional do Bioma do Chaco em Porto Murtinho. Presente em quatro países: Argentina, Paraguai, Bolívia e Brasil, o bioma não é reconhecido como oficial no país. “É um pedaço pequeno. Tudo hoje naquela região é conhecido como Pantanal, mas o que diferencia é a vegetação, árvores e coqueiros. [...] De acordo com estudos, apenas 13% do bioma está intacto, o restante já foi destruído”. O pedido de reconhecimento já foi apresentado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). A sugestão é a implantação de um parque estadual de preservação ambiental.

Durante a conversa, Kemp explicou que tem atuado em medidas contra a pulverização aérea de agrotóxicos. Segundo o deputado, no estado o projeto tem enfrentado resistência dentro da Alems. Para ele, isso se deve ao desconhecimento do objetivo do projeto. “Ao invés da proibição total, sugeri limitar a distância para proibição de pulverização de até mil metros de comunidades indígenas e 500 metros de mananciais de água”.

Uma das obrigações dos deputados estaduais neste primeiro semestre é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do estado. No entanto, o calendário parlamentar prevê o recesso entre os dias 15 de julho a 01 de agosto. Com menos de 20 dias para a finalização dos trabalhos nos primeiros seis meses do ano, o parlamentar acredita que dará tempo sim, para a apreciação dentro do prazo. “A primeira votação ocorreu essa semana, acredito que na próxima já seja votada em segunda”. Acompanhe a entrevista completa.