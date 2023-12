Confira a agenda de atrações deste fim de semana

Dezembro chega trazendo grandes comemorações, como a última edição da Feira Ziriguidum, tributo à Delinha no coreto da Praça Cuiabá e a primeira edição do Mercado de Pulgas de Campo Grande.

Por cuasa das chuvas, eventos ao ar livre estão sujeitos a cancelamento. A Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) preparou uma lista dos principais eventos em Mato Grosso do Sul, confira:

Sexta-feira (1º)

Exposição fotográfica “Religiões: a fé e a espiritualidade do campo-grandense” - Registros de manifestações de fé e espiritualidade captadas ao longo do ano resultaram na exposição da servidora pública, fotógrafa e estudante de Jornalismo, Glenda Rodrigues de Oliveira.

As fotografias que narram as diversas formas de se relacionar com o sagrado praticadas por evangélicos, católicos, espíritas e budistas, bem como por praticantes da Puja, Candomblé, Umbanda, Santo Daime, islamismo e judaísmo podem ser vistas no Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul.

Hora: Das 8h às 17h

Local: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559

Entrada: Gratuita

Quintal Sesc - O Quintal Sesc desta sexta recebe o Instituto Maná Do Céu Para Os Povos, apresentando o Coral "Vozes Da Periferia", seguido pelo show regional de Renatto Mendes. Às 19h30, o Espetáculo de Natal traz a magia natalina ao ambiente, seguido pelo grupo Voz Mecê, que encerra a noite com MPB e Brasilidades.

Além das atrações musicais, o Quintal oferece atividades recreativas e brincadeiras, além de várias opções de food trucks.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

6º Festival do Chamamé de Mato Grosso do Sul – De sexta até domingo, Campo Grande respira o chamamé na Praça do Papa. Na 6ª edição, o festival tem uma programação diversificada repleta de música, dança e arte.

Nesta sexta tem Feira Gastronômica e de Artesanato, na emblemática Praça do Papa, a partir das 18h, seguida pela cerimônia de abertura oficial às 19h, onde os hinos nacionais do Brasil, Paraguai, Argentina e de Mato Grosso do Sul ecoarão no local.

A programação noturna será repleta de apresentações com destaque para artistas como Juan Carlos Godoy y Su Pareja Agostina Figueroa, Paulo & Sérgio Arguelo, Fuelles Correntinos, Nicolás Adrián Gaona y Jeruti Silva Sanchezz, Fábio Kaida, entre outros. O ponto alto da noite será o Baile Pantaneiro, com a participação dos grupos Chama Campeira, Desparramo e outros, encerrando as atividades do primeiro dia às 2h da manhã.

Hora: A partir das 18h

Local: Praça do Papa

Entrada: Gratuita

Mostra Fulano Di Tal de Teatro – Ato 20 - Em sua 9ª edição, a mostra Fulano Di Tal de Teatro apresenta o espetáculo “O Bem-Amado”. Com classificação 14 anos, conta a história de Odorico Paraguaçu, prefeito da cidade de Sucupira do Sul, que tem como principal meta de governo a inauguração de um cemitério municipal, em meio a divergências.

Hora: Às 19h

Local: Sesc Cultura - Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Dia Nacional do Samba - Para celebrar a data, a Vila Carvalho vai relembrar os grandes sambistas e os clássicos numa viagem pela história dos 107 anos do samba. Entre as atrações estão Sampri, Zé da Vila e Bateria Poderosa.

Hora: Às 19h

Local: Quadra da vila - Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

Documentário “Banho de São João” - O Teatro do Mundo exibe nesta sexta-feira o documentário “Banho de São João - nas águas do Rio Paraguai”. Produzido em 2018, sob a direção de Elis Regina Nogueira, e produção da professora Luciana Scanoni, o documentário mostra por meio de depoimentos das festeiras e festeiros, os realizadores do Banho, além de narrar os milagres, as rezas, novenas e os cortejos que levam os andores de São João de suas casas e terreiros até às margens do Rio Paraguai.

Após a exibição, haverá ainda um bate-papo sobre a obra e a tradição do Banho de São João conduzidos por Banducci Júnior e o superintendente do Iphan no Estado, João Henrique dos Santos.

Hora: Às 20h

Local: Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Vexame - Em comemoração a um ano do bar, tem Lauren Cury ePizza Noise nesta sexta-feira, além de DJ Set.

Hora: A partir das 20h

Local: Avenida Calógeras, 3100

Entrada: Confira na entrada do evento

Dourados

Dourados Brilha - Neste fim de semana o espírito natalino chega em Dourados, a partir das 19h com atrações culturais. Se apresentam Anna Pavlowa, Blanche Torres, Sucata Cultural, Monique e Alemão e Dany Cristinne.

Hora: A partir das 19h15

Local: Praça Antônio João

Entrada: Gratuita

Três Lagoas

Mix das Águas - A cidade de Três Lagoas se prepara para receber o evento Mix das Águas, uma iniciativa que promete unir diferentes vertentes da música gospel e católica em um momento único de celebração e fé. Na sexta-feira (1º), está confirmado o show da Adriana Arydes. A artista é cantora, compositora, multi-instrumentista de música católica e apresentadora.

Hora: A partir das 19h

Local: NOB

Entrada: Gratuita

Sábado (2)

Em comemoração aos 102 anos do Bairro Amambaí tem festa no coreto da Praça Cuiabá com homenagem a Delinha

Encontro de Brechós - Em comemoração aos 8 anos de moda circular e sustentabilidade, tem mais uma edição do Encontro de Brechós no Horto Florestal. Serão centenas de peças para você garimpar com preços a partir de R$ 5,00.

Hora: Das 8h às 14h

Local: Horto Florestal, entrada pela Av. Ernesto Geisel

Entrada: Gratuita

Feira do Recanto - Depois de uma década como restaurante, o Recanto das Ervas fechou as portas, mas reabre o espaço neste fim de semana com a feirinha do Recanto. Na programação, tem diversas oficinas desde oficina de aquarela botânica, com Lígia Rocha, jardinagem de ervas para crianças com Márcia Chiad até oficinas de molhos para saladas com plantas comestíveis, experiência com óleos essenciais e kokedamas de ervas. Também haverá comercialização de produtos, sucos e lanches.

Hora: A partir das 9h

Local: Rua 13 de Junho esquina com a Rua das Garças

Entrada: Confira no local

Bloco As Depravadas - O Carnaval já começa a dar às caras em Campo Grande. Neste sábado tem feijoada em comemoração ao Dia Nacional do Samba e de quebra já é um esquenta para a folia 2024. Entre as atrações estarão Gideão Dias, Cristiano Negão e Daran Junior.

Hora: Das 11h às 18h

Local: Barolé Bar - Avenida Afonso Pena, 6044

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

102 anos do bairro Amambaí - Uma das regiões mais históricas de Campo Grande está em festa neste fim de semana. Comemorando 102 anos, o coreto da Praça Cuiabá tem shows com homenagens à Dama do Rasqueado, Delinha.

A programação começa às 14h, com a Feira do Coletivo Mulheres Empreendedoras. Serão mais de 100 expositoras de diversas atividades econômicas, como brechós, gastronomia e artesanato.

Às 18h haverá exibição do documentário “A Dama do Rasqueado”. A obra sobre a história de vida da artista, que morreu aos 85 anos, venceu por voto popular a categoria de melhor filme sul-mato-grossenses, na 1ª edição do Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito (Cinesur).

O tributo continua às 19h com show em homenagem a Delinha. O filho da cantora João Paulo recebe convidados entre eles Meire e Luanna, Carlos Martinez e Wilson Braga, Grupo Antigo Aposento e Jakeline Sanfoneira.

Hora: A partir das 14h

Local: Praça Cuiabá – Rua Dom Aquino com Avenida Duque de Caxias

Entrada: Gratuita

Farofa da Brenda - Campo Grande recebe a segunda edição da Farofa da Brenda, evento especial para quem gosta da dança e do fitness. É uma aula de fitdance aberta ao público em geral, com o objetivo de promover a integração, diversão e, acima de tudo, a saúde física e mental por meio da dança.

Com a presença de mais de 10 instrutores convidados, a aula será conduzida ao som do DJ Jackson Seballo.

Hora: A partir das 15h

Local: Arena Sunset - Avenida Três Barras

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

Feira Arte com Missão - A edição deste sábado tem muita gastronomia, artesanato e ainda brindes!

Hora: 15h às 20h

Local: Rua São Geraldo, 243 – Vila Sargento Amaral

Entrada: Gratuita

Sesc Infantil - No sábado tem Sesc Arte com oficina de criação de fantoches, às 15 horas. A atividade é para crianças a partir de 5 anos, acompanhadas do responsável, e é preciso levar: 1 folha de papel colorset na cor rosa forte ou vermelho; 1 folha de papel de seda verde claro; 1 folha de papel de seda verde escuro; 1 pincel largo; 1 tesoura sem ponta e 1 cola branca.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Mostra Fulano Di Tal - Em seguida, ainda no Sesc Cultura, tem a oficina: “Lugar de ser bocó" com jogos teatrais para sensibilizar a família para a experiência estética seguinte: o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”.

A peça será encenada às 17 horas. Livremente inspirado na obra de Manoel de Barros, o espetáculo é uma celebração à infância e suas histórias. Os irmãos Palmiro (Edner Gustavo) e Abílio (Douglas Moreira) cada um do seu jeitinho, relembram suas histórias no quintal de casa.

Hora: A partir das 16h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Feira Ziriguidum - Dia Nacional do Samba não é, mas deveria ser feriado. E na quarta e última edição da Feira Ziriguidum de 2023, toda a programação é em homenagem a ele.

Entre as atrações tem Roda de Samba Misturô, Bia Blanc, Trio Madinha, Capoeira do Mato e Begèt de Lucena. Além de todos os expositores com artesanato, gastronomia e moda, também terá performance de Greycekelly Fetake, e a apresentação de Romilda Pizani.

Hora: Das 16h às 22h

Local: Praça do Preto Velho - Avenida Fábio Zahran - Jardim Paulista

Entrada: Gratuita, no entanto a organização pede a doação de 1kg de alimento não perecível

6º Festival do Chamamé de Mato Grosso do Sul – No sábado, dia 2, a Praça do Papa será novamente o palco das celebrações, com início das atividades às 17h. A Feira Gastronômica e de Artesanato estará aberta ao público, antecedendo uma série de apresentações que incluem artistas como Pajarito Silvestre y Grupo Enramada, Grupo de Danças Regionais de Campo Grande, Desidério Souza, e muitos outros representantes do chamamé de diferentes regiões.

A noite promete mais uma vez ser um espetáculo de música e dança, com a presença de talentos como Alfredo Monzon, Santiago Rios e grupos como Los Camiñantes del Chamamé e Herdeiros do Chamamé, que culminarão em um encerramento marcado para a 1h30 da manhã.

Hora: A partir das 17h

Local: Praça do Papa

Entrada: Gratuita

Dança no Museu - Espetáculo tradicional no fim de ano campo-grandense, o Dança no Museu acontece neste sábado, no Museu das Culturas Dom Bosco. Neste ano, participam 22 grupos, academias e escolas de dança. O evento é realizado no teto do museu, que fica no mesmo nível da Avenida Afonso Pena. Dessa forma, o público se acomoda no gramado, na calçada e assiste às apresentações.

Hora: 18h

Local: Museu das Culturas Dom Bosco - Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

“Boca de Ouro” - Este sábado tem apresentação da companhia de teatro Adote da obra “Boca de Ouro”, de Nelson Rodrigues. Sob direção de Iago Arimura, o espetáculo narra a história de um temido e respeitado bicheiro, figura quase mitológica no bairro de Madureira durante os anos 1950. Sua ambição, amores e pecados despertam a curiosidade do jornalista Caveirinha, que busca uma ex-amante do contraventor para colher material para uma reportagem sobre sua vida.

A peça provoca uma reflexão sobre a verdade e questiona se ela realmente existe ou se são apenas pontos de vista que se alteram de acordo com os interesses ou estados emocionais.

Hora: Às 19h

Local: Teatro Allan Kardec - Avenida América, 653

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

1º Rolê Artístico Coletivo Ponte - O rolê PontE é a união de artistas independentes da Capital e que neste sábado apresenta a junção de várias expressões desde artes visuais a música, videomapping e performance.

A exposição vai contar com Punk Marinho, Meio Trash, Sonek, Letícia Maidana, Babi Campiteli, Lua Maria, Thalya Veron, Luiza Artista, Lua Lezcano, Ammora, Natacha IK, Saray, Canal Compacty, Renan Cruz.

Hora: A partir das 20h

Local: Vexame - Avenida Calógeras, 3100

Entrada: Gratuita

Lançamento Carnaval de Campo Grande - Neste sábado tem o lançamento oficial do Carnaval de Campo Grande 2024 com muito samba e pagode. Também será a apresentação do samba-enredo das escolas da Capital, além da coroação da corte de momo.

Hora: A partir das 17h

Local: Armazém Cultural - Avenida Calógeras 3065

Entrada: Gratuita

Show de Belo - O cantor pagodeiro se apresenta em Campo Grande na festa “Patricinha também Samba”. Em nova turnê, Belo traz sucessos que marcaram a carreira como “Tudo mudou”, “Tua boca” e “Intriga da Oposição”.

Hora: A partir das 22h

Local: Estacionamento Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Ingressos a partir de R$ 80,00

Corumbá

Moinho In Concert - Este ano o espetáculo é uma homenagem à cantora sul-mato-grossense Tetê Espíndola. “A Menina Passarinha”, inspirada na obra de Diane Valdez, terá a participação especial da flautista internacional Celina Charlier e do multiartista sul-mato-grossense, Arce Correia. O espetáculo vai reunir, além das crianças e adolescentes atendidas pelo Moinho Cultural, a OCAMP e também a Cia de Dança do Pantanal. Ao todo, são cerca de 500 pessoas envolvidas. Somente com a orquestra são 100 integrantes.

Hora: Às 20h

Local: Praça Generoso Ponce, em Corumbá

Entrada: Gratuita

Dourados

Dourados Brilha - No sábado tem missa, apresentações de Tiaki, Frank Santanna e Rafa Conter.

Hora: A partir das 19h

Local: Praça Antônio João

Entrada: Gratuita

Sarau Vibrarte - A Casa da Cultura da UEMS é palco do Sarau Vibrarte neste sábado com feira, música, artes visuais e cênicas, slam e flash tattoo.

Hora: Das 16h às 22h

Local: Casa da Cultura UEMS - Rua Monte Alegre, 1955

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Três Lagoas

Mix das Águas - Já no sábado (2), o show da banda Anjos de Resgate irá animar o público com música católica contemporânea. O grupo tem 23 anos de apresentações, sendo que, atualmente, é formado por Marcelo Duarte, e pelos irmãos Diego e Demian Tiguez. Também haverá shows de bandas locais.

Hora: A partir das 19h

Local: NOB

Entrada: Gratuita

Domingo (3)

Mercado de Pulgas - Depois de tanta feira, exposição e antiguidades por toda Campo Grande, a Capital ganhou o primeiro “Mercado de Pulgas”. Neste domingo tem a estreia nos altos da Avenida Afonso Pena, e a expectativa é reunir mais de 50 expositores.

Hora: Das 8h às 14h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena - entrada do Parque dos Poderes

Entrada: Gratuita

3ª edição do Breshop Bazar Beneficiente - Com mais de 10 mil peças à disposição dos visitantes, o bazar beneficente oferece descontos de até 90%. Com peças de grandes marcas, tem desde roupas para adultos e crianças além de acessórios, bolsas, sapatos, bijuterias, joias, peças de decoração, brinquedos e eletrodomésticos.

Todos os produtos estarão em excelente estado de conservação, uma mistura cuidadosamente selecionada de artigos novos e seminovos, prontos para encontrarem novos lares por preços muito acessíveis, a partir de R$ 5,00.

Hora: Das 8h às 15h

Local: Rádio Clube Cidade - Rua Padre João Crippa, 1280

Entrada: Gratuita

Feira do Recanto - No domingo a programação segue com brunch a base de plantas comestíveis e palestra sobre cardápios a partir de plantas comestíveis.

Hora: A partir das 9h

Local: Rua 13 de Junho esquina com a Rua das Garças

Entrada: Confira valores no local

João Bosco e Vinícius - Neste domingo tem violada com João Bosco e Vinícius, Maria Cecília e Rodolfo, Léo Pires e João Haroldo e Betinho.

Hora: A partir das 12h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: Ingressos a partir de R$ 120,00

6º Festival do Chamamé de Mato Grosso do Sul – O terceiro e último dia do festival, domingo, terá início às 15h, novamente na Praça do Papa. A Feira Gastronômica e de Artesanato estará aberta, oferecendo aos visitantes uma variedade de produtos locais.

A programação do dia inclui apresentações de Grupo Desparramo, Grupo Surungo Bueno, Caio Escobar, Miguel Arce, entre outros talentos.

Hora: A partir das 15h

Local: Praça do Papa

Entrada: Gratuita

Feira Vai ou Racha - Neste domingo tem batalha de poesia do Slam Plural com Capoeira do Mato e Quinteto de Jazz na Feirinha do Vai ou Racha, além de gastronomia, artesanato, moda e área kids.

Hora: Das 15h às 21h

Local: Rua 14 de Julho esquina com a Euler de Azevedo

Entrada: Gratuita

Sarau Multicultural - Ateliê Ramona Rodrigues abre as portas para o sarau multicultural neste domingo com dança, teatro, poesia, música, artesanato e gastronomia.

Nesta edição, o público poderá conferir apresentações dos alunos das oficinas de teatro e circo, além da apresentação da banda “Santo de Casa”, com músicas autorais e MPB, Karla Mattos com dança cigana.

Hora: Das 16h às 23h

Local: Rua 14 de Julho, 1431

Entrada: Ingressos a R$ 25,00 ou entrada de um brinquedo para doação - verba será revertida para o Cotolengo

Feira Cultural Arena MS - Comemorando um ano de Arena MS, a feirinha cultural deste domingo tem até leilão do “Frango Divino”, uma receita única preparada a seis mãos pela influencer Glória Maria do MS, a primeira-dama Mônica Riedel e a chef da Mercearia Portuguesa, Flaviany.

O valor arrecadado será destinado para a Comunidade Mandela, onde um incêndio deixou 150 famílias desabrigadas. A programação ainda conta com Juci Ibanez, Banda seu Saraiva, recreação infantil, feirinha de adoção responsável de pets, e vários expositores com artesanato, moda e gastronomia.

Hora: Das 17h às 22h

Local: Rua Marquês do Lavradio, 399

Entrada: Gratuita

Natal nos bairros - A programação de Natal começa neste fim de semana a passar pelos bairros de Campo Grande. Neste domingo, a ação seguirá para o Jardim Noroeste com sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, decorações natalinas, além do aguardado Papai Noel, que chegará no ônibus City Tour junto de outros personagens.

Hora: A partir das 17h

Local: CRAS Noroeste, na rua Frei Caneca, 579, região do Prosa

Entrada: Gratuita

Tango na Praça - O Coreto da Praça Ary Coelho será palco para tango neste domingo, com aulões para iniciantes e baile ao ar livre, com apresentação de Camilla Marques e Rafael Bittencourt.

Hora: A partir das 18h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: Gratuita

Bloco Tá dando Pinta - Domingo começa com esquenta de Carnaval no Ponto Bar com o bloco LGBTQIA+ Tá dando Pinta.

Hora: A partir das 18h

Local: Rua Dr. Temístocles, 103

Entrada: Gratuita até 20h

Dourados

Dourados Brilha - Domingo tem feira de artesanato, missa, Doce Sonho Ballet, Instituto Máximos, Orquestra UFGD, Coral do 4º IPI, Grupo em Versos.

Hora: A partir das 17h

Local: Praça Antônio João

Entrada: Gratuita

*Com informações do Governo do Estado