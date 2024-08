Confira a escala médica de urgência e emergência em CG, neste sábado 

Neste sábado (17), as famílias que precisarem de atendimento pediátrico de urgência e emergência poderão recorrer a três unidades de pronto atendimento (UPAs), nos períodos da manhã e tarde em Campo Grande. São as UPAs dos bairros Coronel Antonino, Universitário e Tiradentes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), no período da noite, além dessas unidades, haverá pediatra na UPA Moreninha e Leblon. Para atendimento dos adultos, todas as unidades e CRSs mantêm médicos plantonistas nos três períodos do dia.

Confira abaixo a Escala Médica de hoje: