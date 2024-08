Consulta online a gabaritos de provas teóricas do Detran já está disponível

O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) lançou uma plataforma que permite a consulta online da prova teórica, do gabarito do exame, além de permitir pedido de revisão das questões.

“Essa mudança de procedimento permitirá ao candidato acesso não só ao resultado, mas também, às questões da prova realizada por ele e o respectivo gabarito. Com essas informações, o candidato saberá exatamente quais foram os seus acertos ou erros, tendo a opção de solicitar recurso, devendo fundamentá-lo por questões”, explica Emerson Tiogo, Gerente de Capacitação do Detran-MS.

A transparência dos processos também será ampliada. No formato anterior, o candidato, sem acesso à prova, preenchia um requerimento e precisava ir até a agência mais próxima para protocolar o pedido. Esse procedimento será substituído com a agilidade do novo sistema. No ano passado, foram protocolados 95 requerimentos. Já em 2024, foram 26 requerimentos até o mês de julho.

A correção eletrônica do cartão de respostas será processada pela Gerência de Exames, que tem o compromisso de divulgar o resultado no prazo de 2 dias úteis para exames realizados na capital, e de 4 dias úteis para os exames realizados nos municípios do interior do Estado. O prazo para devolutiva dos recursos é de 15 dias úteis a contar da data de seu recebimento. Nos municípios onde tem prova escrita, o candidato poderá levar a prova.

A nova ferramenta já está disponível no Portal de Serviços Meu Detran. Para acessar é necessário estar logado com CPF e senha. No menu "Habilitação", basta procurar Gabarito Prova/Exame Teórico.

