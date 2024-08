Criadora da primeira Delegacia de Combate ao Feminicídio estará em Campo Grande amanhã

A professora doutora em Direito e Políticas Públicas, Eugênia Villa, estará em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (8), para participar da campanha "Agosto Lilás: Mulheres Vivas, Feminicídio Zero". Eugênia é pioneira no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil e criadora da 1ª Delegacia de Combate ao Feminicídio do país.

A professora é diretora de Avaliação de Riscos da Secretaria de Segurança Pública do Piauí e vai participar do evento “Diálogos para a prevenção: Mulheres Vivas, Feminicídio Zero”, em Campo Grande. O compromisso marca a abertura da agenda do Agosto Lilás, mês dedicado à proteção à mulher.

Continue Lendo...

“Neste ano, a campanha do Agosto Lilás é direcionada à prevenção do feminícidio, então convidamos uma referência nacional que tem experiência sobre o atendimento na prática às mulheres em situação de violência, na rede especializada para dialogar com as gestoras e coordenadoras de políticas públicas para mulheres de todos os 79 municípios do Estado”, explica a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa.

O evento será realizado será realizado nesta quinta, às 14h30, no auditório do Museu das Culturas Dom Bosco, que fica na Avenida Afonso Pena, 7.000. A entrada é aberta ao público em geral, no entanto, está sujeita a capacidade do auditório.

*com informações da Secretaria Estadual de Cidadania