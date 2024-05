Cursos gratuitos estão com inscrições abertas na capital

A inscrições estão abertas para os cursos ofertados em Campo Grande de forma gratuita pela Prefeitura Municipal. Os cursos são nas áreas de Educação Financeira – Módulo Investimentos, Dicção e Oratória, Redação Empresarial, Gestão Empresarial, Auxiliar Administrativo Marketing Digital – Automação e acontecem de 20 a 24 de maio. As vagas são limitadas.

Em um dos temas abordados sobre Educação Financeira – Módulo Investimentos, os alunos aprenderão sobre Bolsa de Valores Ibovespa (B3). “Vamos abordar conceitos básicos de investimentos, Fundamentos do Mercado, além de perfis do investidores”, garantiu a consultora de vendas, Alana Alcantara, que ministrará o curso.

Os curso são realizados na sede da Secretaria da Juventude, que fica na rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar. Com exceção do curso de Educação Financeira – Módulo Investimentos, que acontecerá na faculdade Insted e o de Marketing Digital – Automação, que ocorrerá no Parktec, sito a Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/.Mais informações pelo WhatsApp: (67)3314-3577

Serviço:

Gestão Empresarial (20 a 22)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Local: Sejuv

Marketing Digital – Automação (20 a 23)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Endereço: Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo

Dicção e Oratória (20 a 24)

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Local: Sejuv

Redação Empresarial (20 a 24)

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Local: Sejuv

Auxiliar Administrativo (20 a 24)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Local: Sejuv

Educação Financeira – Módulo Investimentos (20 a 24)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Local: Insted - Rua 26 de Agosto, 63. Centro

