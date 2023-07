Dia 26 de Julho: como são os avós de hoje em dia?

A data 26 de Julho é, todos os anos, um dia especial para quem já é avô ou avó. A tradição de comemorar o Dia dos Avós comeou no século XX, com o Papa Paulo VI, que quis homenagear Santa Ana e Sao Joaquim, os avós de Juses Cristo, na tradição cristã.

Com a mudança de gerações, os novos avós começam a trazer uma visão contemporânea sobre as profissões, o dia a dia e a disposição da faixa etária. Um desses avós é o Paraquedista de Resgate e Observador de Busca e Salvamento do Esquadrão Pelicano e Suboficial da Aeronáutica, Ricardo de Oliveira Rocha, de 52 anos, que conversou com a CBN CG.

Confira a matéria na íntegra: