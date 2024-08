Divulgado resultado parcial do edital de incentivo ao esporte de MS

No início da semana foram divulgados os resultados parciais do edital “Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em MS”, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O edital tem como objetivo incentivar e fomentar o esporte no estado, com um investimento total de R$ 7 milhões distribuídos em sete categorias distintas. Os resultados preliminares podem ser consultados no Diário Oficial do estado (clique aqui para acessar).

O edital abrange as seguintes categorias: esporte e transformação social, esporte de aventura, avaliação da saúde e desempenho de atletas, esporte de rendimento infantojuvenil, esporte de rendimento adulto, esporte de alto rendimento adulto e federações esportivas. As entidades esportivas têm até o dia 19 de agosto para apresentar recursos.

A iniciativa é promovida pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte ) e pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc). O objetivo é subsidiar projetos que atendam às três principais manifestações esportivas trabalhadas pela Fundesporte: formação esportiva, excelência esportiva e vivência esportiva.

Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, ressaltou o impacto transformador do esporte nas comunidades. “O esporte cria oportunidades e fortalece as comunidades. Estamos confiantes de que os projetos selecionados contribuirão significativamente para o crescimento e valorização do esporte em Mato Grosso do Sul”, concluiu Nuñez.

*Com informações da Fundesporte