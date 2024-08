DOF apreende 1,5 tonelada de maconha em Ponta Porã

Uma operação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) resultou na apreensão de cerca de 1,5 tonelada de maconha na noite desta segunda-feira (12), em Ponta Porã. A droga estava sendo transportada em uma caminhonete, que foi encontrada abandonada em uma área rural.

A ação foi desencadeada após denúncia de produtores rurais da região, que informaram aos policiais sobre atividades suspeitas. Inicialmente, os agentes do DOF suspeitaram de caça e pesca ilegais, mas ao chegarem ao local indicado, encontraram a caminhonete carregada com a droga.

Equipes do DOF permaneceram na região realizando buscas com intuito de localizar os possíveis autores do crime. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã. O entorpecente foi avaliado em R$ 2,75 milhões.

*Com informações do DOF