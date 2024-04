DOF apreende 250 kg de maconha e prende traficante em Dourados

Uma ação conjunta entre o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e o Exército Brasileiro resultou na apreensão de 250 kg de maconha e na prisão de um traficante na noite de sexta-feira (5), em Dourados.

Policiais militares do DOF realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-270, na zona rural de Dourados, quando deram ordem de parada ao condutor de um Fiat Siena prata. O homem ignorou a ordem e acelerou o veículo, sendo abordado alguns quilômetros depois.

Durante a abordagem, o homem confessou transportar a droga e pretendia revendê-la na cidade de São Paulo. A droga, estimada em R$ 668 mil, foi apreendida e o homem preso em flagrante.

Com a apreensão da droga e a prisão do traficante, o prejuízo estimado ao crime chega a R$ 668 mil. A ocorrência foi registrada na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação que resultou na apreensão da droga e na prisão do traficante faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e o Exército Brasileiro. A operação também está inserida no contexto da Operação Ágata Fronteira Oeste II.

*Com informações do DOF