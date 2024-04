Dois dias após matar mulher com 30 facadas, homem é preso pela PM na capital

Uma morte brutal chocou os moradores na Vila Duque de Caxias. A Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira (22) e encontrou uma mulher morta, de 42 anos, em uma residência no cruzamento da Rua Taquari com a Avenida Presidente Vargas. Informações preliminares mostram que a mulher estava sem vida no local há praticamente dois dias e as circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas. Com esta ocorrência, aumentou para cinco o número de feminicídios em Campo Grande este ano e em Mato Grosso do Sul já foram registrados 14 casos.

"Mais ou menos às 9h, a nossa central acionou uma guarnição sobre um provável homicídio. Chegando no local, os parentes abriram a casa e foi constatado o óbito de uma senhora e percebemos que se trata de um feminicídio. Os bombeiros nos contaram que foram mais de 30 facadas, isso porque só viram a parte da frente da moça caída, as costas ainda não porque estão aguardando a perícia", informou o 1º tenente da PM, Paulo Goes.

Ainda segundo o policial, o rapaz, de 52 anos, tem problemas psicológicos, é um esquizofrênico em tratamento e teria confessado o pela manhã quando foi buscar atendimento em uma unidade de saúde na Vila Almeida, local onde foi preso por guarnição da Polícia Civil.

Presente no local para averiguar a situação, o médico do Corpo de Bombeiros Militar de MS, tenente Carlos Sanches, deu mais detalhes sobre o caso com as informações que teve após entrar na casa.

"Realmente é algo bem violento, vários ferimentos e uma morte óbvia de, pelo menos, mais de um dia. Aí agora vai ser feito o trabalho pericial junto com a perícia médica. Lá dentro ela está seminua ao chão de um dos cômodos com sinais importantes de violência e sangramento. Os próximos detalhes serão só com a perícia", afirmou o tenente.

Ainda não se sabe quais foram os motivos do crime e os policiais seguem com as investigações. O suspeito foi preso pela polícia e será encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Campo Grande.

Na mesma rua, um vizinho, que preferiu não se identificar, se disse surpreso com o assassinato e que, apesar dos problemas psicológicos do rapaz, ele nunca havia causado problemas na região.

"Era uma pessoa que a gente sabia que tinha um caso de esquizofrenia, né, mas ele nunca incomodou ninguém aqui na região, pelo menos nunca vi ele incomodando, nunca teve relato. Vez em quando ele tinha algumas atitudes, mas dentro da casa dele mesmo, fazia uns treinamentos, dava uns gritos, em alguns momentos fechava a grade com tecido, mas nunca algo violento, que a gente pudesse desconfiar de uma outra atitude dele, sabe, foi uma surpresa pra gente aqui", relatou o vizinho.