Dois senadores de MS viraram as costas para Dino

Os bastidores do Senado estão fervendo com a pressão sobre os senadores para votação do nome de Flávio Dino para ocupar vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF).

Nelsinho Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP) já manifestaram em conversas informais que são contra a indicação do ministro da Justiça, já a Soraya Thronicke (Podemos) sinalizou o seu apoio a Dino. Ela foi a única da bancada de Mato Grosso do Sul a jantar com o ministro na residência do líder do Governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (sem partido). Nesse jantar, o cardápio era o voto em favor de Dino. Soraya saiu animada ao lado do ministro.

Em outra conversa, Nelsinho estava impressionado com a pressão dos evangélicos contra Dino. "É muito forte", teria comentado. Para não deixar Dino sozinho na sua caminhada ao STF, o Planalto pretende com força total para se contrapor e virar voto contrário. A ideia é quebrar a resistência de muitos bolsonaristas.

