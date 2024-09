Domingo termina o prazo para buscar incentivos fiscais no programa da MSGÁS

Em Campo Grande e no interior do estado várias instituições têm recebido recursos do programa de incentivos fiscais da MSGÁS, a companhia de gás de Mato Grosso do Sul. Entre elas, estão a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC), Asilo São João Bosco, Casa Peniel, além de outras instituições e projetos desportivos e culturais.

"Nós temos dois filmes em produção hoje com recursos de incentivo fiscal. Um deles é um longa metragem que está em produção. É um romance que se passa nas fazendas do Pantanal. E o outro é um projeto que vai contar um pouco da vida do Manuel de Barros, que é um poeta que eu acho que é um dos mais simbólicos aqui de Mato Grosso do Sul.São iniciativas bem legais que a gente consegue apoiar", disse o o coordenador da Política de Incentivos Fiscais da MSGÁS, Paulo Antello.

Continue Lendo...

Ao todo, 19 projetos já receberam mais de R$ 2 milhões por meio da Lei de Incentivo Fiscal, impactando cerca de 12 mil pessoas no estado, desde 2020 quando começou o programa. E a companhia de gás está com prazo de cadastramento para novos projetos aberto até o próximo domingo (15).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ser beneficiado, o projeto deve atender às exigências legais e do edital divulgado pela MSGÁS. Maiores informações estão no portal da companhia e os projetos selecionados receberão o dinheiro até o final do ano, conforme Antello.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, nesta quarta-feira (11), o coordenador explicou que o mecanismo de apoio financeiro permite que os recursos, que seriam pagos via imposto de renda sobre o lucro da companhia, sejam destinados a iniciativas socioculturais realizadas dentro do estado.

O apoio financeiro será feito a projetos que contribuem com o desenvolvimento humano, sendo concedido à melhores propostas selecionadas por uma banca, em processo transparente e criterioso em relação à qualidade e alcance dos seus benefícios.

Clique abaixo e acompanhe a entrevista na íntegra: