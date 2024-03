Drive Thru da Reciclagem começa quinta-feira

Começa nesta quinta-feira (14), o 11º Drive-Thru da Reciclagem para descarte de materiais e ações voltadas a negócios, práticas sustentáveis e reciclagem, das 9h às 18h.

A ação será nos Altos da avenida Afonso Pena, no estacionamento do Bioparque Pantanal. Os condutores podem entrar com o veículo e fazer o descarte correto sem descer do carro.

Alguns dos materiais recebeidos pelo Drive Thru são: papel, papelão, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônicos, tecido, banner, medicamento vencido, ração, medicamento para pet e baterias, entre outros.

Também podem ser doadas peças de roupas, calçados, alimentos não-perecíveis e tudo que estiver em boas condições de uso. O material arrecadado será repassado às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo FAC.

A programação conta com uma série de atividades educativas e culturais, atrações musicais, teatro para as crianças, oficinas e ambiente de leitura. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) estará com um espaço para doação de mudas de árvores frutíferas às pessoas que realizarem o descarte correto dos materiais.

Mais informações: 2020-1361 ou nas redes sociais, @drivethrudareciclagem.

