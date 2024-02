Eleitor tem até 8 de maio para regularizar título

Nesta terça-feira (06), o Jornal CBN CG, conversou com o assessor da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), Marcos Rafael Coelho sobre as regras eleitorais para 2024.

Entre os pontos de atenção para o eleitor, o assessor destacou o prazo para a regularização do título eleitoral, até o dia 8 de maio. “É importante comparecer presencialmente para regularizar o documento. Agora está tranquilo, mas à medida que o prazo vai terminando há maior procura e lotação do espaço”.

Continue Lendo...

Nesta eleição diferente do pleito de 2022, a biometria será exigida. "Então é importante atualizar os dados e cadastrar a informação. A biometria também é exigida em serviços públicos com critério de credenciamento no portal GOV".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para os candidatos, o assessor ressaltou o prazo da janela partidária. “Entre 7 de março a 5 abril é possível o vereador mudar de partido sem que haja comprometimento do mandato”.

Coelho destacou ainda as diferenças das eleições municipais e gerais. “As eleições municipais são mais quentes”. Acompanhe a entrevista completa.