Em São Paulo, Ritz traz sabor nostálgico e ambiente aconchegante

Localizado no coração de São Paulo, o restaurante Ritz é um verdadeiro refúgio gastronômico que encanta os comensais com sua elegância atemporal e seu cardápio repleto de sabores nostálgicos. Ao adentrar as portas do Ritz, somos transportados para uma era de sofisticação e requinte, onde cada prato é uma obra-prima cuidadosamente elaborada para despertar memórias e emoções.

Vai um dry martini com gin importado e twisted lemon?! Os pratos do Ritz são como poesia culinária, combinando ingredientes frescos e técnicas clássicas com um toque de modernidade. Cada garfada é uma viagem no tempo, relembrando sabores e aromas que nos transportam para momentos especiais e inesquecíveis. Dos clássicos como o Steak au Poivre e o Risoto de Funghi até as criações mais contemporâneas, cada prato no Ritz é uma experiência sensorial única que nos conecta com o passado e o presente.

São tantos clássicos, do bolinho de arroz com relish de pimentão verde, a salada seguin de queijo de cabra, o tartar de atum e quinoa, passando pelos principais, especiais do dia e as sobremesas como o pavê de pistache, a taça de morango ou o chocolove, que tem sorvete de creme, calda de chocolate e uma farofinha de praliné super crocante.

Vou descrever dois clássicos do Ritz que amo:

1. Steak au Poivre: Um clássico da culinária francesa, o Steak au Poivre consiste em um suculento bife grelhado coberto com um molho de pimenta-preta e acompanhado de batatas fritas crocantes. Uma combinação de sabores intensos e texturas irresistíveis.

2. Risoto de Funghi: O Risoto de Funghi é uma opção reconfortante e cheia de sabor, preparada com arroz arbóreo cremoso, cogumelos frescos e um toque de queijo parmesão. Um prato que exala aroma e delicadeza.

O ambiente e a atmosfera acolhedora do Ritz completam a experiência, tornando cada refeição uma celebração da boa comida, da boa companhia e das memórias que se constroem ao redor da mesa. No Ritz, não se trata apenas de alimentar o corpo, mas de alimentar a alma com o calor da hospitalidade e a magia dos sabores que nos transportam para um lugar de conforto e felicidade. Em cada prato, uma história é contada, um capítulo é escrito, e nós, os comensais, nos tornamos parte dessa narrativa encantadora que perdura no tempo. O Ritz de São Paulo é mais do que um restaurante, é um tesouro gastronômico que nos convida a saborear a nostalgia e a excelência culinária em cada garfada.

