Em um mês, Ibama deve triplicar número de brigadistas no Pantanal

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o coordenador do Prevfogo, Márcio Yule, falou sobre as estratégias de combate ao fogo no Pantanal. Yule antecipou que em até um mês cerca de 240 brigadistas estarão atuando na linha de frente no bioma pantaneiro.

“Hoje o Ibama tem contratado por volta de 70 brigadistas no estado e a partir do mês que vem esse contingente aumenta para 145. Mas vamos receber ainda esta semana um reforço de até 100 brigadistas, então até o começo do mês que vem vamos ter um reforço de mais de 240 brigadistas à disposição”.

Um dos fatores que mais dificultam o combate ao fogo são as próprias características do terreno pantaneiro. “A maior dificuldade é a logística no Pantanal. Deslocar até a linha do fogo, permanecer próximo. Esse deslocamento é por meio de terra, aéreo ou fluvial utilizando embarcações. Não tendo estradas no Pantanal, esta é a maior dificuldade”.

O coordenador do Prevfogo explicou como está sendo realizado o trabalho conjunto entre as diversas instituições públicas e privadas de combate ao fogo em Mato Grosso do Sul. Acompanhe a entrevista completa.