Endoscopia é considerada a 2ª revolução em tratamento de coluna 

No dia 12 de abril será realizada a Terceira Jornada de Endoscopia de Coluna do MS, promovida pelo Centro de Tratamento de Coluna de Mato Grosso do Sul, CTC/MS. A técnica considerada a segunda revolução em tratamento de coluna é executada no estado há cinco anos.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o ortopedista com especialização em coluna vertebral, presidente da Sociedade Brasileira de Coluna para a região Centro-Oeste, Carlos Humberto Targa Moreira - que será um dos palestrantes - falou sobre a expectativa do evento, sua relevância para a disseminação da informação entre os profissionais da saúde e os cuidados com os pacientes. Acompanhe a entrevista.