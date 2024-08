Estrada Viva promove blitz educativa no Festival de Inverno de Bonito

Pelo segundo ano consecutivo, o Programa Estrada Viva estará presente na MS-345, na entrada de Bonito, durante a 23ª edição do Festival de Inverno. A ação, marcada para o dia 23 de agosto, das 8h às 17h, tem como objetivo sensibilizar motoristas sobre a preservação da fauna nas rodovias, alertando-os para os riscos de atropelamento de animais silvestres.

A blitz educativa distribuirá adesivos e folhetos informativos aos motoristas, com mensagens como “Aqui tem um motorista consciente!”, “Eu protejo a vida silvestre!” e “Atenção, posso frear! Eu protejo a vida”. Esses adesivos poderão ser colados nos veículos como um lembrete contínuo da importância de dirigir com cuidado.

Helio Peluffo, titular da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog ), destaca o objetivo da ação: “Queremos mostrar aos motoristas que, em qualquer viagem pelas rodovias de Mato Grosso do Sul, toda vida importa: a das pessoas e a dos animais”.

Ednilson Lopes da Silva, diretor de Meio Ambiente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) e coordenador da ação, explica que a presença do programa é especialmente importante durante o Festival, quando o município recebe um grande número de turistas e o fluxo de veículos na recém-inaugurada MS-345 tende a aumentar. “Queremos reduzir os índices de atropelamento de animais, que atualmente registram uma média de sete casos por semana nas rodovias estaduais de Bonito”, afirma Silva.

Seguindo o modelo do ano anterior, a blitz contará com cones de sinalização e a exposição de animais empalhados cedidos pela Polícia Militar Ambiental (PMA). O local estará devidamente sinalizado para que os motoristas reduzam a velocidade e recebam as orientações, folhetos e adesivos.

A campanha, organizada pela Agesul e vinculada à Seilog, faz parte dos esforços contínuos do Estrada Viva para monitorar e mitigar colisões de fauna nas rodovias do estado. Atualmente, 21 trechos de 18 rodovias em Mato Grosso do Sul, principalmente na região da Serra da Bodoquena, são monitorados pelo programa. Para o segundo semestre de 2024, estão previstas a instalação de novos dispositivos de mitigação, reforçando o compromisso com a preservação da vida silvestre.

A blitz conta com o apoio da Prefeitura de Bonito, através da Secretaria de Meio Ambiente e Departamento Municipal de Trânsito, e da Polícia Militar Ambiental de Bonito.

*Com informações da Agesul