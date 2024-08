Estudo aponta convivência harmoniosa entre sojicultura e apicultura no Brasil

Uma parceria entre a Embrapa e a multinacional Basf, divulgou no CBN Agro os primeiros resultados de estudo sobre a convivência harmoniosa entre sojicultura e apicultura no Brasil. Os dados coletados em lavouras dos municípios de São Gabriel (RS), Maringá (PR) e Dourados (MS), a parceria iniciou-se na safra 2022/23, permitiu a validação do protocolo de Boas Práticas Agrícolas, Apícolas e de Comunicação - que orientou as ações e as práticas entre sojicultores e apicultores - o estudo comprovou ser possível a convivência harmônica entre as duas atividades, e com benefícios mútuos.

Quem falou sobre o tema foi o engenheiro agrônomo Maurício Fernandes. Acompanhe a conversa.