Expogrande 2024 deve movimentar R$ 150 milhões

Neste sábado estreou o "CBN Acrissul no Agro" , na oportunidade o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, falou sobre a organização da Expogrande 2024. Já estão confirmados com 150 expositores confirmados, uma expectativa de receber 120 mil pessoas nos 11 dias de feira, além de uma movimentação financeira na ordem de R$ 150 milhões de reais, apenas na movimentação no Parque de Exposições, com os leilões e estandes.

