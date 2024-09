Faixas exclusivas para motos poderiam reduzir os acidentes de trânsito na Capital

Nesta Semana Nacional do Trânsito, a preocupação com o aumento no número de acidentes de trânsito e de mortes de motociclistas reacende a discussão sobre a implantação de faixas exclusivas para motos nas principais ruas e avenidas de Campo Grande.

Dos 53 acidentes de trânsito com vítimas fatais registrados neste ano na capital sul-mato-grossense, 37 deles, quase 70% do total, ocorreram com motociclistas.

Para a diretora de Educação para o Trânsito do Detran/MS, Andréa Moringo, é preciso manter as campanhas de conscientização nas ruas, aliadas à fiscalização constante e melhorias na engenharia de trânsito. Entre elas, a implantação das chamadas 'faixas azuis', corredores exclusivos para o tráfego de motociclistas, é uma importante alternativa para reduzir as estatísticas de acidentes e mortes.

"Hoje já se tem resultados muito positivos em relação ao número, a redução do número de mortalidades, número de sinistros envolvendo motociclistas. Em São Paulo, os testes com a faixa azul tiveram uma redução de 60% [...] acredito que aqui em Campo Grande, se a gente fizer um bom trabalho, tem chances de funcionar, assim como aquela área de espera dos motociclistas. Ela meio que destravou o trânsito, principalmente nas principais ruas do centro da cidade, né?", comentou a diretora.

A faixa azul para moto foi inicialmente implementada como um projeto experimental na Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Destinada exclusivamente aos motociclistas para melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança no trânsito. Após os primeiros resultados positivos, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) autorizou a prefeitura a expandir a faixa azul para moto para outras áreas da cidade.

Acompanhe abaixo a entrevista realizada nesta quarta-feira (18), em duas partes:

PARTE 1 (com reportagem de Gerson Wassouf)

PARTE 2 (com análise da faixa azul)

A FAIXA AZUL

A faixa azul para moto foi criada após uma viagem de uma comitiva da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) do estado de São Paulo à Malásia. Inspirada nas soluções de mobilidade vistas no país asiático, a ideia foi adaptada e implementada no Brasil para melhorar a segurança e a organização do tráfego de motocicletas.

Atualmente, existem cerca de 260 quilômetros de faixas exclusivas para motos no país, tornando o Brasil um dos primeiros a adotar essa iniciativa de motofaixas. A faixa azul para moto é um exemplo de como boas práticas internacionais podem ser aplicadas para enfrentar os desafios urbanos locais.

*Com informações da Setas sinalização Viária