Festival de empreendedorismo começa na próxima quarta-feira na Capital

Começa na próxima quarta-feira (02) a segunda edição do EmpreendeFest. O evento, voltado para o pequeno negócio, organizado pelo Sebrae de Mato Grosso do Sul, é considerado o maior festival de empreendedorismo do Centro-Oeste. Cerca de 280 mil empreendimentos no estado são considerados pequenos negócios.

Segundo a diretora técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, esta é uma oportunidade de fomentar a inovação dos empreendimentos no estado.

“Estamos repetindo, fazendo uma nova edição, este ano, com esse enfoque, inovação: a vibe de inovar para aqueles pequenos, para as pessoas que querem empreender, que estão nessa vibe de inovação, na vibe de transformar o seu modelo de negócio. Então, são várias palestras, várias atrações, mais de 100 expositores com produtos locais”, detalhou Sandra.

De acordo com Sandra, diferente do que muita gente pensa, inovação vai muito além da implantação de uma nova tecnologia.

“Muita gente confunde inovação com tecnologia. Inovação é você transformar, é mudar o estado de um produto ou de um processo ou seja não precisa envolver tecnologia. O simples fato de você mudar o seu atendimento pode ser uma inovação. O fato de você passar a atender pelo WhatsApp, ou entrar para o Instagram de uma maneira mais apropriada pode ser uma inovação”, destacou a diretora técnica do Sebrae/MS.

No ano passado, o festival reuniu cerca de 7 mil pessoas. Este ano, o objetivo da organização é superar a marca. Já estão inscritas mais de 14 mil pessoas, em 2024.

A programação do EmpreendeFest será realizada nos dias 2 e 3 de outubro, no Bosque Expo, a partir das 14h.

O evento deste ano contará com palestras com a atriz Giovanna Antonelli, o ex-lutador Rodrigo Minotauro e o treinador de alta performance Joel Jota. As inscrições estão abertas e podem ser feitas em empreendefest.ms.sebrae.com.br. Acompanhe a entrevista completa: