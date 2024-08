Ficco/MS deflagra operação contra condenado por homicídio em Bandeirantes

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (Ficco/MS) deflagrou nesta sexta-feira (30/8), na zona rural da cidade de Bandeirantes, a Operação Captis, com o objetivo de cumprir mandados de busca, apreensão e prisão de um condenado por homicídio a 16 anos de prisão. O Juízo Estadual da cidade de Bandeirantes deferiu a medida judicial, com a expedição de mandados de busca e apreensão para o imóvel localizado na área rural de Bandeirantes.

Além do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a operação tem como objetivo cumprir o mandado de prisão expedido pelo Juízo Estadual da cidade de Sidrolândia/MS, após sentença condenatória definitiva de 16 anos pelo crime de homicídio. A operação contou com o efetivo de 12 policiais das forças de segurança federais e estaduais.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (Ficco/MS) reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.