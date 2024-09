Fim de semana tem aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas em MS

Com o avanço de uma frente fria no Estado, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva nas regiões extremo sul e sul do Estado para sábado (14). Nas regiões com possibilidade de chuva, além do aumento de nebulosidade, deve ocorrer também uma queda nas temperaturas, com máximas previstas na faixa de 24°C e 25°C. Nas demais regiões, as temperaturas ainda seguem elevadas, com uma leve redução em comparação aos dias anteriores.

Neste sábado, Campo Grande amanhece com 22°C e chega aos 35°C nos horários mais quentes. Em Dourados, a mínima prevista é de 18°C e a máxima de 31°C. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi iniciam o dia com 18°C e atingem máximas de 24°C e 25°C, respectivamente.

Continue Lendo...

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 23°C e máxima de 39°C; em Três Lagoas, na mesma região, os valores variam entre 24°C e 39°C. Na região norte, os termômetros em Coxim marcam 26°C inicialmente e chegam aos 37°C ao longo do dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, registram 23°C pela manhã e têm máximas respectivas de 32°C e 36°C. No sudoeste, as temperaturas em Porto Murtinho variam entre 20°C e 26°C.

Domingo

A previsão do tempo para este domingo (15) indica maior probabilidade de chuva devido ao aumento do fluxo de umidade, à presença de um cavado em médios níveis da atmosfera e à frente fria que estará se deslocando pelo oceano Atlântico.

Devido a essas condições, os índices de umidade relativa do ar apresentam uma melhora, com valores acima de 40% a 50%.

De acordo com o Cemtec, pode ocorrer chuva escura ou preta, atribuída à elevada concentração de material particulado, como poeira e fuligem provenientes de incêndios florestais presentes na atmosfera. Isso ocorre porque a chuva se forma acima da camada de fumaça e coleta as partículas durante a queda. Caso essa condição se confirme, recomenda-se que a população evite o contato com a água escura.

“Por outro lado, nas regiões norte e nordeste do Estado, não se espera a ocorrência de chuvas, devido a um longo período de estiagem, caracterizado por altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Porém, não se descarta aumento de nebulosidade e pancadas de chuva na região de Três Lagoas”, acrescenta o órgão.

A mínima prevista em Campo Grande é de 20°C e a máxima de 31°C. Os termômetros em Dourados marcam 16°C inicialmente e chegam aos 23°C ao longo do dia. Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 16°C e atingem máximas de 18°C e 21°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 24°C e máxima de 37°C; já em Três Lagoas, os valores variam entre 22°C e 34°C. No norte, a mínima em Coxim é de 24°C e a máxima de 35°C; Camapuã tem 23°C pela manhã e 35°C à tarde.

Na região pantaneira, Corumbá e Aquidauana registram mínimas semelhantes de 21°C e máximas de 25°C e 35°C, respectivamente. No município de Porto Murtinho, o domingo inicia com 18°C e chega aos 21°C nos horários mais quentes.

Fumaça

A intensidade da fumaça vai aumentar ainda mais a partir deste final de semana em Mato Grosso do Sul, com a chegada de uma frente fria. A condição climática traz para o Estado a poluição do ar dos incêndios registrados no Paraguai e na Bolívia. O cenário se agrava ainda mais porque já havia em MS fumaça vinda dos incêndios no Pantanal e na Amazônia.

SAIBA MAIS: