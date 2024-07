Foragido da justiça é preso com mais de meia tonelada de droga

Uma ação de policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) resultou na apreensão de mais de 500 kg de drogas e na captura de um foragido da justiça em Dourados, na terça-feira (9).

O flagrante aconteceu durante uma blitz na MS-162, próximo à Placa do Abadio. A equipe do DOF deu ordem de parada ao condutor, que desobedeceu à ordem e fugiu. Após uma perseguição de alguns quilômetros, o veículo foi interceptado e o motorista, um homem de 51 anos, foi detido.

Continue Lendo...

No interior do carro, os policiais encontraram um carregamento de 615 tabletes de maconha, que após pesagem totalizaram 522 kg, e 32 volumes de skunk, com peso total de 11 kg.

Durante a abordagem, o homem confessou que havia pego o veículo já carregado com as drogas no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, com destino a Dourados. Ele receberia R$ 3 mil pelo transporte ilegal.

Durante checagem da documentação pessoal do suspeito, os policiais localizaram um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,1 milhão, foi encaminhado à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

*Com informações do DOF