Fortalecimento muscular é a chave para proteger a coluna, explicou ortopedista

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, 62% das mulheres no Brasil estão obesas ou com excesso de peso. Em entrevista ao programa CBN Você Mulher deste sábado (17), o ortopedista, do Instituto da Coluna, Pedro Oliveira explicou como o aumento de peso pode comprometer a saúde das pessoas, principalmente da mulher.

Segundo o médico, a obesidade está ligada à quantidade de alimentação, versus ao gasto calórico. No entanto, a própria estrutura muscular masculina contribui para o gasto energético.

“O homem tem mais músculos que a mulher, então o gasto metabólico do homem é maior que o da mulher. A balança é uma só. Você tem que comer aquilo que você gasta. Se você come mais, ganha peso e vai engordar”.

Aliada a matemática alimentar, o médico explicou que o organismo feminino ainda sofre influências hormonais. Sobre as consequências que o excesso de peso pode gerar para a coluna, o ortopedista ressaltou que na verdade o peso em si não é o grande vilão, mas sua associação com a alteração metabólica.

“O grande vilão é a obesidade com a alteração metabólica que além do excesso de peso, tem alterações da diabetes, da pressão alta e um pacote de doenças degenerativas acompanhadas”.

Para proteger a coluna e preservar a qualidade de vida, o médico destacou a importância de se realizar atividade física para equilibrar a perda de peso, fortalecer os músculos e evitar a sobrecarga na coluna. “O músculo é a grande aposentadoria do ser humano”.

Acompanhe a entrevista completa: