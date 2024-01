Frente fria avança no Estado neste final de semana

Esta combinação de calor e frente fria, juntamente com o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, contribuirá para o aumento de nuvens e a formação de chuvas em diversas regiões do estado.

Neste sábado (20), está previsto aumento de nuvens e potencial para chuvas intensas. As condições climáticas podem incluir a ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada, com a possibilidade pontual de chuvas intensas e tempestades. Além disso, o potencial para acumulados de chuva, pode superar os 50 mm/24 horas.

Continue Lendo...

As temperaturas esperadas para o sábado variam entre 24 a 26°C nas mínimas e máximas que podem atingir os 36°C em diversas regiões do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas podem variar entre 27 a 29°C, com máximas atingindo até 38°C. Na capital, Campo Grande, as temperaturas devem oscilar entre mínimas de 24° C e máximas de até 34°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A direção dos ventos será variável, predominando entre o quadrante norte e oeste, com velocidades entre 40 a 60 km/h. Em alguns pontos, rajadas de vento acima de 60 km/h podem ser registradas.

-

No Domingo, (21), prepare o cobertor porque haverá queda nas temperaturas e persistência das condições instáveis. As mínimas esperadas variam entre 23 a 24°C, e as máximas podem atingir entre 36° e 37°C. Nas regiões sul, norte, leste e bolsão as máximas de até 33°C. Para as regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas estão previstas entre 26 a 28°C, com máximas alcançando até 37°C. Em Campo Grande, as temperaturas mínimas são estimadas em 25°C, com máximas de até 32°C.

Lembrando que a variação pode chegar aos dois extremos para o final de semana

*Com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em Mato Grosso do Sul (CEMTEC)