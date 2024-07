Frio persiste em MS com sensação térmica de -2,2°C em Campo Grande

O frio ainda se faz presente em Mato Grosso do Sul, com temperaturas baixas registradas em todo o estado. Nesta segunda-feira (15), a capital, Campo Grande, amanheceu com mínima de 9°C, mas a sensação térmica chegou a -2,2°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No fim de semana, a sensação térmica na capital chegou a -4°C, exigindo agasalhos reforçados para quem precisava sair de casa nas primeiras horas da manhã.

Continue Lendo...

Apesar do frio matinal, a previsão para Campo Grande hoje é de céu claro com máxima de 27°C.

Outras cidades do estado também registrarão temperaturas amenas. Coxim terá máxima de 29°C, Corumbá 28°C, Porto Murtinho 23°C, Dourados 22°C e Três Lagoas 27°C.