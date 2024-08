Ginga estreia espetáculo de  dança Rompendo Silêncios, na segunda

Estreia na próxima segunda-feira (02) o espetáculo de dança “Rompendo Silêncios”, do Grupo Ginga. A apresentação, que é uma releitura do espetáculo “Silêncio Branco”, estreado em 2022 e que teve como mote a violência contra a mulher, será exibida no Teatro Glauce Rocha. Ao todo, serão 8 bailarinos no palco, dois homens e seis mulheres, na nova versão sob a coreografia e dramaturgia de Vanessa Macedo.

No quadro CBN Cultural, desta sexta-feira (30), as artistas Maria Fernanda Figueiró e a Júlia Mansur contaram que a preparação para o espetáculo teve início em fevereiro e intensificada em abril, com Vanessa. Elas ainda falaram sobre a ansiedade da estreia na próxima segunda. Os interessados podem reservar a entrada no perfil do Grupo na rede social, clicando aqui. As apresentações serão de 2 a 4 de setembro, às 20h, no Teatro Glauce Rocha. A classificação indicativa é de 14 anos. Acompanhe: