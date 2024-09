"Governança corporativa é fundamental para sustentabilidade", afirma palestrante

O 2º Fórum ESG Amcham contou com a participação de Lúcia Casasanta, Conselheira de Administração do Grupo Madero e representante do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), como a segunda palestrante do evento, e trouxe insights valiosos sobre o papel da governança corporativa na construção de negócios mais sustentáveis.

A palestrante destacou a importância de integrar a agenda ESG no planejamento estratégico das empresas, enfatizando que a governança é o alicerce para essa transformação. "A governança organiza as empresas, define a forma de tomar decisões e integra a agenda ESG no planejamento estratégico. Ao fazer isso, as empresas conseguem identificar e mitigar riscos, além de gerar novas oportunidades de negócio", afirmou Lúcia Casasanta.

Continue Lendo...

A representante do IBGC também abordou a evolução do conceito de governança corporativa, que passou a considerar não apenas os interesses dos acionistas, mas também de todas as partes interessadas, como colaboradores, clientes, fornecedores e a comunidade. "A ética é um fundamento básico da governança e deve ser aplicada a todas as relações da empresa", ressaltou a palestrante.

A conselheira também alertou para os desafios que as empresas enfrentam ao adotar práticas ESG. "É preciso mudar a forma de gestão, passando de um modelo empírico para um modelo mais estruturado e metodológico. As empresas precisam se preparar para lidar com os riscos climáticos e sociais que se intensificam cada vez mais", disse.