Grupo de teatro está com inscrições abertas para oficina

O Grupo Fulano di Tal está com inscrições abertas para a oficina de Teatro expandido – 'A cidade como palco´, com o diretor, professor, dramaturgo e pesquisador do grupo Clowns de Shakespeare (RN), Fernando Yamamoto. A capacitação será realizada entre os dias, 05 e 09 de agosto. Nos encontros serão abordadas possibilidades de criação cênica para espaços alternativos e públicos, no trânsito entre as linguagens performativas/de ocupação urbana e o teatro popular. Além disso, passando pelo treinamento técnico de atores e atrizes para espaços abertos; espacialização da voz; mapeamento e composição espacial; abordagens relacionais e construção dramatúrgica para a rua.



Ministrante traz bagagem profissional do RN para MS

Yamamoto foi um dos fundadores dos Clowns de Shakespeare, grupo criado em 1993 em Natal (RN) e, pelo grupo, dirigiu inúmeras obras. Atualmente, além de diretor, professor, dramaturgo e pesquisador deste grupo, também é diretor do Departamento de Programas, Projetos e Eventos da Secretaria de Cultura de Natal e coordena o projeto de idealização da Escola Livre de Teatros dos Clowns de Shakespeare. Ele também tem investido na tradução de obras dramatúrgicas, da língua espanhola e inglesa e, como pesquisador, desenvolveu a pesquisa Cartografia do Teatro de Grupo do Nordeste, na qual mapeou mais de 100 grupos na região.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas clicando aqui, até 04 de julho. A oficina será realizada em agosto, de segunda à sexta-feira, das 13h às 17 horas e, das 18h às 22 horas, em Campo Grande. No total, serão 40 horas de oficina. São 10 vagas para artistas de Campo Grande e mais 10 vagas para artistas de outras cidades de Mato Grosso do Sul. Os artistas de fora da capital serão contemplados com uma bolsa-residência; que inclui passagens de ida e volta, hospedagem, alimentação e translado (hotel, restaurante, oficina).

Podem se inscrever artistas, profissionais ou não profissionais, pesquisadores e/ou interessados nas artes da cena, teatro e performance de todo o Estado do Mato Grosso do Sul. No dia 08 de julho serão divulgados os nomes dos participantes selecionados. Receberão certificado aqueles que tiverem 100% de participação na oficina.

Mais informações também pode ser conferidas no site do Grupo Fulano di Tal, pelo telefone/whatsapp (67) 98129-7263 e pelo Instagram do grupo @fulanodital.

*Com informações da Assessoria