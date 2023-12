Grupo Evo-Jooy é destaque no mercado imobiliário em Campo Grande

No último Festas e Eventos de 2023, o apresentador, José Marques, conversou com personalidades influentes em Campo Grande, que contaram sobre a história de seus negócios. Um dos entrevistados foi Luiz Octavio Pinho, CEO do grupo Evo-Jooy. O sucesso da empresa é uma crescente desde 2009, data de sua fundação. O grupo é referência no mercado imobiliário e conforme Luiz, eles já entregaram mais de 1.000 habitações.

Há 15 anos no mercado, o grupo realizou o sonho de muitas famílias. O Jooy nasceu carregando credibilidade, história e tradição que o Grupo Evo construiu.