Grupo RCN conquista mais um prêmio de Jornalismo

Com a reportagem 'Indústrias buscam alternativas sustentáveis para reduzir volume de resíduos nos aterros' a repórter Ana Cristina Santos, de Três Lagoas, conquistou a segunda colocação no Prêmio MS Industrial de Jornalismo, promovido pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

A solenidade de premiação foi realizada na noite dessa quarta-feira (14), na sede da Fiems, em Campo Grande e reuniu representantes dos principais meios de comunicação do estado.

O material premiado foi produzido no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente e publicado no Jornal do Povo, do Grupo RCN, na edição do dia 10 de junho deste ano. A reportagem concorreu na categoria Impresso Interior. O texto falou sobre a producão de insumos agrícolas, corretivos para o solo e fertilizantes, gerados a partir de resíduos florestais e industriais de uma fábrica de celulose.



"Essa premiação é uma valorização ao trabalho da imprensa, dos jornalistas e veículos de comunicação, que sabem da importância de fazer um jornalismo sério e comprometido com a sociedade. É muito bom divulgar o desenvolvimento econômico, a industrialização, tão importantes para a geração de emprego e economia. E, ao mesmo tempo, mostrar que as indústrias estão preocupadas com o meio ambiente. E o Grupo RCN, através dos seus veículos de comunicação, sabe da importância e incentiva a divulgação da industrialização tão importante para o nosso Estado", disse Ana Cristina.

Para o vice-presidente da Fiems, Crosara Júnior, o prêmio representa a celebração do segmento jornalístico. “É muito importante a participação da imprensa nisso tudo. Na divulgação dos desafios e tecnologias. Isso cria uma consciência global de como a indústria vive e do que precisa fazer para se alinhar as práticas sustentáveis. São mudanças que o mundo pede”, ressaltou.

Na avaliação da gerente de comunicação e marketing da Fiems, Ana Paula Dantas, a premiação é tradição na imprensa sul-mato-grossense. “Significa um estímulo para produção de reportagens que demonstram o desenvolvimento econômico local no âmbito industrial. Neste ano, sob a temática de sustentabilidade, as matérias concorrentes também funcionam como divulgadoras de práticas aliadas com a preservação do meio ambiente", ressaltou.

Já a reportagem vencedora nessa mesma categoria, de autoria de Maísse Cunha, foi sobre 'Moeda Verde, crédito de carbono é a nova aposta pela sustentabilidade no setor industrial', publicado pelo jornal O Liberal, de Campo Grande.

Ao todo, 82 trabalhos inscritos foram validados e submetidos à avaliação de uma comissão julgadora formada por jornalistas e representantes do Sistema Fiems. Destes, 14 trabalhos foram selecionados como finalistas nas categorias: radiojornalismo, telejornalismo, fotojornalismo, impresso e internet.

Neste ano, o júri foi composto pela gerente de comunicação e marketing da Fiems, Ana Paula Dantas; pelo coordenador do curso de Jornalismo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Felipe Quintino; pelo superintendente de jornalismo da CNI (Confederação Nacional da Indústria), José Edward Lima; pelo presidente do Sindjor (Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul), Walter Gonçalvez; e pela assessora de comunicação do MPF (Ministério Público Federal), Zana Zaidan.

*Com informações da Fiems